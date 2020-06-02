هانت وقربنا نحتفل بالبريميرليج.. شاهد مجدي عبد الغني بصحبة محمد صلاح





ايه أحسن هدف حبيته لـ صلاح الموسم ده ؟؟ وكتب مجدي عبد الغني صباح الخير .. هانت وقربنا نحتفل بالبريميرليج ..





وجاءت التعليقات كالآتي:

كلها اهداف جميلة ، من اجمل الاهداف اهدافه في كاس العالم ،منورين ، كل الاهداف دا فخر العرب





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يذكر أن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، صرح بأنه تعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعضاء سابقين باتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه "تم استبعاده من رئاسة بعثة منتخب مصر قبل المونديال بقرار فردي".





وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: "تم اتهامي بسرقة ملابس منتخب مصر من المخازن، وهذا لم يحدث".









وأضاف مجدي عبد الغني: "هناك متاجر موجودة في المحافظات الأخرى، وأحد أعضاء اتحاد الكرة كان مسؤولا عنها. مخازن اتحاد الكرة كانت تسرق علنا".







