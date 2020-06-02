أبوالعينين لحملة تطهير شوارع الجيزة: مساعدة الجيزاوية واجب مستحق لأهلي وأحبائي

وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رسالة لشباب حملته وأعضاء مكاتب خدمة المواطنين المتواجدين في شوارع وحواري دائرة قسم الجيزة أثناء تعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية وشوارع وحواري وأزقة حي جنوب رغم خطورة الموقف في شوارع الدائرة وأنها ليست مجرد أداء واجب بل حق وواجب مستحق لأهلي وإخواني الجيزاوية.







الحملة بدأت بالقيام بتطهير وتعقيم مقرات السجل المدني بقسم الجيزة وإدارات الجوازات وتصاريح العمل ومقر استخراج الفيش والتشبيه بنطاق مقر قسم شرطة أول الجيزة والمنطقة السكنية المحيطة بتلك المقرات.









كما أمر النائب محمد ابو العينين بإمداد تلك المقرات الحكومية بكافة احتياجاتها من الكمامات والجوانتيات للمساهمة في حماية اهالي الجيزة والمترددين علي تلك المقرات الحكومية.









كما واصلت الحملة اليوم القيام بتعقيم وتطهير منطقة الخرطة الجديدة ( المساكن قبلي ) حيث تم تعقيم وتطهير المقر الاداري لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمدرسة شجرة الدر وكذلك تعقيم مدرسة شجرة الدر الابتدائية.









كما شملت الاعمال تعقيما وتطهيرا شاملا لمسجدي التقوي والغفران تحسبا لإصدار القرار الوزاري بإعادة تشغيل المساجد وفتحها للصلاة مرة اخري كما شملت الاعمال اليوم تطهير وتعقيم شارع رفعت ومتفرعاته و شارع بشرة و شارع محمد الفيومي و شارع سيدي جابر وشارع الحرية و شارع سلامة و شارع ابناء النخيلة و شارع محمد علي عثمان و شارع عبد الشهيد و شارع ثابت من شارع محمد الفيومي و شارع شوقي عبد الحميد من شارع محمد الفيومي و حارة المقدم من شارع بشرة و حارة الصوامعي و حارة عبد الحميد علي.









الجدير بالذكر أن مكاتب وحملة النائب محمد أبو العينين قاموا بتعقيم وتطهير شوارع حي جنوب ومنشآته الحكومية والتعليمية والخدمية اكثر من مرة قبل شهر رمضان المعظم .









ومع التطورات الحادة في أزمة فيروس كورونا ومشاركة من النائب محمد أبو العينين لأهله ومحبيه الجيزاوية، كلف شباب حملته بالمزيد من الجهد والقيام بالعمل المستمر لتعقيم وتطهير كل مرافق الدائرة ليس باعتبارها أداء واجب بل هي كما أكد النائب لشباب حملته ومكاتبه أنها فرض عين وحق لكل جيزاوي لأنهم أهلي وأحبتي.