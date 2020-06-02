AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أطيب الناس اللي قابلتهم.. أشرف عبد الباقي ينعى علي عبد الرحيم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:12 م
اشرف عبد الباقى
اشرف عبد الباقى
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان أشرف عبد الباقى، صورة للفنان على عبد الرحيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ناعيا إياه بعد وفاته اليوم، الثلاثاء. 

وعلق الفنان أشرف عبد الباقى، على الصورة، "علي عبد الرحيم.. من أجمل وأطيب الناس اللي قابلتهم.. ربنا يرحمك ويغفرلك يارب".

اقرأ أيضا 


علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرها "شمس الزناتي قام بدور سامبو والعشق والدم".

كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) -1989، الراية البيضا -1988 ثمن الخوف -1988، وادرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عز ينعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

نهال عنبر عن شقيقتها الراحلة: مش عارفة هعيش ازاى

شاهد.. نجوم مسرح مصر ينعون حسن حسني بكلمات مؤثرة

سامبو فى شمس الزناتى..وفاة الفنان علي عبد الرحيم

ندى بسيونى تنعى وفاة علي عبد الرحيم

قدم دور سامبو في"شمس الزناتي".. معلومات لا تعرفها عن الراحل علي عبد الرحيم

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار

انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول

حفل زفاف أحمد محمد وسارة خالد.. صور

50 ألف جنيه فى الليلة .. أحمد موسى يفتح النار على المستشفيات الخاصة بسبب تكاليف علاج كورونا

وصل إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق

بعد تدهور حالتها الصحية.. رجاء الجداوي الأكثر تداولا على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة

مرتان في الأسبوع .. وصفة فعالة لـ علاج تساقط الشعر

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير