أطيب الناس اللي قابلتهم.. أشرف عبد الباقي ينعى علي عبد الرحيم

وعلق الفنان أشرف عبد الباقى، على الصورة، " علي عبد الرحيم.. من أجمل وأطيب الناس اللي قابلتهم.. ربنا يرحمك ويغفرلك يارب".

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علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرها "شمس الزناتي قام بدور سامبو والعشق والدم".





كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) -1989، الراية البيضا -1988 ثمن الخوف -1988، وادرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.



