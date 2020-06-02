مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية للخطيب بعد قرارات اليوم

علق أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، على بيان الأهلي الذي أصدره اليوم الثلاثاء بشأن رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.
وكتب ناجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أخي وصديقى العزيز هذا أنت كما عرفتك".
وأضاف ناجي: "دى عشرة أربعين سنة.. موفق دايما".
وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ عدة قرارات، في اجتماعه اليوم، ومنها قبول استقالة تركي آل الشيخ ومقاضاة الزمالك وإلغاء العروض المقدمة لـ حسام عاشور.
جدير بالذكر أن الأهلي وتركي آل الشيخ بينهما جدل واسع في الأيام الأخيرة بسبب عدة أمور، تختلف مع مبادئ القلعة الحمراء.