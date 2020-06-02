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نشأت الديهي: نيويورك تايمز تمارس عهرا إعلاميا .. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:48 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجري في أمريكا وصمة عار في تاريخ أمريكا، وفقًا لما اكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما ترجل خارج البيت الأبيض للكنسية ويمسك الإنجيل ويبدأ بالدعاء، أثناء الاحتجاجات المستمرة على عدم المساواة العرقية في أعقاب وفاة الشاب الأسود جورج فلويد أثناء وجوده في شرطة مينيابوليس في البيت الأبيض بواشنطن.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن ترامب يذكرنا بعمرو بن العاص، وصلاح الدين الأيوبي عندما رفعوا القرآن على أسنة الرماح. 


وتابع، أن صحيفة النيويورك تايمز تمارس عهر إعلامي مستمر، حيث تحدثت عن أن صور الاحتجاجات الامريكية تذكر المصريين بالثورة الضائعة، معقبًا: "إيه الهبل والعبط والفضايح اللي بتعملوها دي، إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".
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