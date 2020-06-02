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فن

كيوت حلوة عسولة.. مى سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:08 م
مى سليم
مى سليم
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مريم عزت
نشرت الفنانة مى سليم , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بلوك جذاب يبرز جمالها . 

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

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يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان مشاركتها في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تم عرضه مع مطلع العام الجاري.


مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب‎.‎


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