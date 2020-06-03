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سيارات

لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قام أحد معارض السيارات بالسعودية بمدينة الرياض بعرض أول نسخة من بورشه تايكان الكهربائية بالكامل، حيث كانت توربو S بقوة 750 حصان.


تعتبر تايكان الرياضية رباعية الأبواب الصالون نموذجًا فريدًا وتوفر أداء بورشه المعهود مع وسائل اتصال متكاملة وملائمة للاستخدام اليومي في الوقت ذاته، ترسي طرق الإنتاج بالغة التقدم وتجهيزات سيارة تايكان معاييرًا جديدة على مستوى الاستدامة والتقنيات الرقمية.


وسيكون الطرازان تايكان توربو إس وتايكان توربو أول طرازين يُطرحان في الفئة الجديدة. وقد جُهز الطرازان بأحدث تقنيات التي تأتي ضمن نظام بورشة للأداء الكهربائي، وهما من أقوى الطرازات في مجموعة المنتجات الحالية لشركة تصنيع السيارات الرياضية.


تولد توربو إس من تايكان الأعلى في فئتها قوة أكثر تفوقًا تصل إلى 761 حصان (560 كيلو واط) مع تقنية التحكم في الانطلاق، فيما تولِّد نسخة تايكان توربو قوةً تصل إلى 680 حصان (500 كيلو واط).


وتتسارع تايكان توربو إس من السكون إلى 100كم/الساعة في 2٫8 ثانية، بينما تتسارع تايكان توربو من السكون إلى 100كم/الساعة في 3٫2 ثانية. وتتميز توربو إس بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 412 كيلومتر بالشحنة الواحدة، فيما تقطع سيارة تايكان توربو بالشحنة الواحدة مسافة 450 كيلومتر ، وتبلغ السرعة القصوى لسيارتي الدفع الرباعي 260 كم/الساعة.


تايكان هي أول سيارة بنظام يعمل بجهد 800 فولت بدلًا من النظام الذي يعمل بجهد400 فولت المعتاد في السيارات الكهربائية؛ ما يمنح سائقي تايكان ميزة خاصة على الطريق؛ ففي غضون خمس دقائق، يمكن إعادة شحن البطارية بطاقة تكفي لقطع مسافة 100 كيلومتر باستخدام التيار المباشر من شبكة شحن عالية الطاقة. 


وتستغرق البطارية 22٫5 دقيقة للوصول من 5 إلى 80 بالمائة من الشحن في ظروف الشحن المثالية، وتصل قدرة الشحن القصوى 270 كيلو واط. كما يبلغ إجمالي سعة بطارية بورشه فائقة الأداء 93٫4 كيلو واط ساعة. يستطيع سائقو تايكان شحن سياراتهم حتى 11 كيلو واط بالتيار المتردد في منازلهم.

لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور
لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور
لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور
لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور
لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور
لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور
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