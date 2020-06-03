شاهد .. سيارة خارقة تخيلية تجمع بين تويوتا كامرى بوجاتي شيرون .. صور

ظهرت منذ أيام على موقع الصور العالمي إنستجرام بعض الصور التخيلية لسيارة بوجاتي شيرون الأبيض والأسود بواجهة تويوتا كامري.





إذا نظرت إلى الصورة فى بداية الامر فقد تعتقد أنها سيارة حقيقية بالفعل، فأصبحت لا توجد أي سيارة مهما كانت غريبة بعيدة عن معدلي السيارات، حيث حصلت بوجاتي شيرون على واجهة سيارة تويوتا كامري.





وإذا كنت تريد معرفة الحقيقة فشاهد بقية الصور، فقد تعتقد من العنوان ان الحلم قد تحقق، وأصبحت هناك بالفعل سيارة خارقة اقتصادية في مبادلة بوجاتي شيرون لواجهتها مع نسخة قديمة من تويوتا كامري.





ولإثبات أن السيارة غير حقيقية أيضًا، يجب أن تلاحظ هذا التشويش في بكسلات الصورة، ولكن هذا التصميم التخيلي دليل على أن لغة تصميم تويوتا أصبحت قوية بما يكفي لمثل هذه المقايضة.





وليس سرًا أن مستوى الشراسة في الواجهة الأمامية للسيارة المتوسطة قد نما على مر السنين، لأن الجميع يريدون سيارة شرسة، حتى لو كانت لديها قوة هجينة متواضعة وراء تلك الشبكة الغاضبة.