تعرف على وضع الاحتياطي الأجنبي في السعودية؟

الاقتصاد هو عصب الحياة والاحتياطي النقدي لأي دولة هو مقياس القوة الذي به يتم به تحديد وضع ومكانة الدولة علي المستوي العالمي، ولكن جائحة

التي أصابت العالم في مقتل تسببت في هزة اقتصادية لم يشهدها التاريخ منذ قبل، بل أدت إلى تراجع الاحتياطات النقدية التي تعتمد عليها الدول في توفير احيتاجتها والتي تأتي اليها من خارج الحدود .