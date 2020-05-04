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أخبار العالم

السعودية: اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الدول الفقيرة المتضررة من أزمة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن ديون الدول الأكثر فقرا.

و قال بن فرحان حسب صحيفة الرياض السعوديى  إنه تم التوصل لاتفاق  مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقرًا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على دعم البلدان الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا، وتعليق مدفوعات خدمة الديّن لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة.

وتابع:"تم الاتفاق على نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديّن والتي وافق عليها نادي باريس".

ووجه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس  الشكر إلى المملكة العربية السعودية بعد مساهماتها الدولية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أدهانوم على تويتر:"نقدر بشدة تعهد المملكة العربية السعودية بـ 256 مليون يورو للاستجابة العالمية لـ كوفيد 19 وقيادتها القوية لمجموعة العشرين ووالتزام المجموعة الجماعي بالحفاظ على سلامة العالم".

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، تخصيص نصف مليار ريال للجهود والأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

و أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن شكرها للجهود التي تبذلها المملكة في محاربة تفشي فيروس كورونا.

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