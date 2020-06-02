التخطيط : تطوير باب العزب أول ثمار التعاون بين الصندوق السيادي ووزارة السياحة.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن صندوق مصر السيادى يعتبر احد الآليات التي قامت الدولة المصرية بعملها خلال العام الماضي للعمل علي زيادة مشاركة الدولة مع القطاع الخاص .









وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، ان الدولة المصرية لديها عدد كبير من الأصول غير المستغلة وتحتاج الي قدر كبير من الاستثمارات للعمل علي تعظيم الفائدة منها.









وأوضحت وزيرة التخطيط ، أن من ضمن هذه الأصول منطقة باب العزب وموقعها خلف القلعة ويعتبر أول ثمار تعاون الصندوق السيادي مع وزارة السياحة هو تطوير ذلك المكان ، ونعمل علي توفير مجموعة كبيرة من الخدمات التي من الممكن ان تقدم للزوار في منطقة باب العزب .









وتابعت : هذه الخدمات ستكون عبارة عن خدمات ترفيهية وثقافية ونعمل علي إحياء ذلك التراث من جديد وأكدت علي ان صندوق مصر السيادى يبحث عن الأصول غير المستغلة و يعظم من قيمتها .









واستكملت أنه من الضروري ان نعمل علي تشجيع القطاع الخاص حتى يقوم بالدخول مع الدولة ويقوم بالمساعدة في تنمية هذه المناطق .









وأشارت الي ان الصندوق السيادي يعمل علي عدد كبير من المشروعات وقمنا بعرضها علي رئيس الوزراء للموافقة عليها .



