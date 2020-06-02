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رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة: مصر تواكب المستوى الدولي في صناعة الكمامة القماش.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:56 م
الكمامة القماش
الكمامة القماش
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محمود محسن
أكد أشرف عفيفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة،  أن مصر تواكب المستوى الدولى في صناعة الكمامة القماش، حيث تم وضع مجموعة من المتطلبات الخاصة بأمن وأمان المواطن.


وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه يتم تصنيع الكمامة القماش بأسلوب علمى وذلك حرصا على صحة المواطنين المصريين.


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وتابع  رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أنه يتم عمل اختبار لكفاءة الكمامة القماش، لمعرفة كيف ستقوم بمنع الفيروس من دخول جسم الإنسان عبر فمه أو أنفه ويتم عمل اختبار لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه فيها.


وأشار أشرف عفيفي إلى أن الكمامة القماش يتم تصنيعها عبر أبعاد محددة ويتم وضع تعليمات حول طرق استخدام الكمامة وخلعها.


وقال رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة  إن الكمامة القماش عالميًا ليس لها مواصفات معينة، بينما بدأت في بعض الدول تضع اشتراطات على تصنيع الكمامة القماش مثل فرنسا وجنوب أفريقيا.
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