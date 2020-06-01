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المصل واللقاح: الكمامة القماش تعطي حماية أقل من الطبية.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:49 ص
أمجد عبد الحميد
أمجد عبد الحميد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أمجد عبد الحميد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الكمامة القماش تعطي حماية اقل للجميع ويجب الا يستخدمها إلا الأشخاص الأصحاء.

وأضاف عبد الحميد، خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية ، أن اى شخص مصاب او لدية اى نوع من الامراض لايجب علية ان يستخدم الكمامة القماش .

وأوضح عبدالحميد ، أن الكمامات القماش لا يجب ان تستخدم في الاماكن الضيقة والمزدحمة ولا يمكن استخدامها في المواصلات العامة .

وتابع: أن الكمامات القماش اذا كنا هناك احد سيستخدمها يجب ان يراعي مسافات التباعد الاجتماعي لانها أقل حماية من الكمامة الطبية .

واستكمل: أنه من الضرورى ان يتبع جميع المواطنين الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الوباء .

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