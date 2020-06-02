لقاح كورونا.. تطورات جديدة بشأن عقار مودرنا الأمريكي تقرّب من إنتاجه

دخل عقار مودرنا الأمريكي، أحد لقاحات كورونا الواعدة، مرحلة جديدة من الاختبارات، والتي تقربه خطوة جديدة من الإنتاج، وسط انتظار العالم لظهور علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وقالت شركة مودرنا إنها قدمت لأول المشاركين في كل مجموعة عمرية من المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لقاح فيروس كورونا mRNA-1273.









وأوضحت الشركة التي تتخذ من كامبريدج مقرا لها، أن دراسة المرحلة الثانية ستقيم السلامة والفعالية والمناعة بعد أخذ جرعتين من لقاحها بعد 28 يومًا.









وتشمل التجربة 600 بالغ سليم في فئتين عمريتين، هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-55، والذين تزيد أعمارهم عن 55، إذ سيتم إعطاء كل واحد منهم دواء وهميا أو جرعة 50 ميكروجراما أو 100 ميكروجرام في كلا التطعيمين.









ومن المقرر أن يتم تتبعها لمدة 12 شهرًا بعد الجرعة الثانية لتقييم الآثار الجانبية وعلامات تحييد الجسم المضاد.









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن هناك أنباء جيدة في الطريق بشأن تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحقق تقدمًا أسرع من المتوقع بشأن تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا وهناك أنباء جيدة في الطريق".









يأتي ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه عشرات الشركات حول اللقاح المحتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تتوقع شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح قد يكون جاهزا بحلول أكتوبر المقبل.