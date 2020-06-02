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توك شو

لجهدهم في أزمة كورونا.. محافظ القاهرة يشكر الأطقم الطبية على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:52 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عادل نصار

تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بالشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من مجهود جبار في أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها اهتمام أساسي وهو صحة المواطنين، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.


وتابع محافظ القاهرة، أنه لدينا أسرة في المستشفيات كافية لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل طاقتها دون أي توقف.

 

وفي السياق نفسه أشار إلى أنه تم ردم نفق العبور في زمن قياسي وتحويلة لطريق، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية في هذه المنطقة انتهت تمامًا.

 

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