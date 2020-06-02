محافظ القاهرة: 8 أيام فقط كانت كفيلة لردم نفق العروبة.. فيديو

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن الدولة تعاني من تكدس مروري كبير وصدرت قرارات بضرورة العمل على مواجهة هذه المشكلة، مضيفا أنه نعمل على حل الأزمة من خلال أفكار مبتكرة.





وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, إن نفق العروبة كان من ضمن الاسباب الكبرى في الزحام في منطقة مهمة في المحافظة، لافتا إلى أن 8 أيام فقط كانت كفيلة في ردم النفق وانهاء الأمر بشكل سريع.





وأكد محافظ القاهرة، أن تم ردم النفق في زمن قياسي وتحويلة لطريق، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية في هذه المنطقة انتهت تمامًا.





وأوضح اللواء، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ساعدت على هذا الانجاز وبشكل سريع، وطريق العروبة اصبح جاهزا ويتم تشغيلة بشكل تدريجي.



