50 ألف جنيه فى الليلة .. أحمد موسى يفتح النار على المستشفيات الخاصة بسبب تكاليف علاج كورونا

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الأسعار الكبيرة التي تضعها المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي فيروس كورونا.





وأكد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسعار تصل في بعض المستشفيات لخمسين ألف جنيه في الليلة الواحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مبالغ فيه بشكل كبير.





وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن هذه الأسعار في متناول من لديه أموال كثيرة ولابد من التشديد في هذا الأمر من قبل الدولة، مستدركا :"على الدولة إحكام قبضتها على المستشفيات الخاصة بشكل أقوى لمواجهة هذه الأمور غير المقبولة على الإطلاق".





وأشار إلى أن العزل المنزلي لمصابي كورونا أفضل من المستشفيات والذهاب للمستشفى في حالة الخطر الشديد والدخول للعناية المركزة.



