أحمد موسى يطالب بوضع ضوابط وشروط مشددة للأنشطة التي ستعود لمزاولة العمل.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة وضع ضوابط وشروط مشددة لجميع الأنشطة التي ستعود لمزاولة العمل ومعاقبة المخالفين، مطالبًا المواطنين بالحذر وتطبيق الإجرارات الوقائية أثناء أداء أعمالهم.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك قطاعات متضررة بشكل كبير في أزمة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها قطاع الطيران والسياحة والمقاهي وغيرها.





وأوضح أحمد موسى، أن مصر مقبلة على الانفتاح في الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع عودة الحياة بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل.

وتابع أحمد موسى، "آخر الشهر الطيران هيرجع، والدنيا هترجع تمامًا"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء عقد اجتماعًا بمحافظ البنك المركزي لمناقشة تداعيات الفيروس على الاقتصاد.



