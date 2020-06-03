كيف يعتمد العالم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة التغير المناخي

أصبحت الأنشطة البشرية على البيئة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، مصدر قلق متزايدا لدى الجميع، حيث يواجه العالم تحديات عالمية ورئيسية، لتحسين الأداء في مجال حماية البيئة، ومعالجة الاحترار العالمي، وتعزيز إدارة الموارد، وبناء القدرات ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.





خطط طموحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة

أثبتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن لها دورا جوهريا في المساعدة علي التخفيق من وطأة تغير المناخ، والتكيف معه اعتمد عددا من الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقا، بما فيها الحكومة المصرية، خططا طموحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية أو صديقة البيئة، حيث تم ذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الأساسيين ضمانًا لأن تصبح تلك التكنولوجيا صديقة للبيئة وجزءا لايتجزء من برامج وخطط تحقيق النمو الأخضر المستدام.





التدهور البيئى والتغيرات المناخية مسئولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري علي مستوى العالم