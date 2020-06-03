أجايي: لاعبو الأهلي استفزوني بعد خسارة نيجيريا في كأس الأمم

أعرب النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب النيجيري للقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر.
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كان هناك بعض اللاعبين في الأهلي يحاولون استفزازي والسخرية من خسارة المنتخب النيجيري في كأس الأمم وذلك من أجل إخراجي من حالة الحزن ولكني كنت حزينا للغاية وقتها".
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وتابع: "لم أتفاجأ من إحراز رياض محرز هدفه في مرمى نيجيريا فمبجرد حصول الجزائر على الضربة الثابتة تأكدت تمامًا أن الجزائر ستسجل هدفًا".
وأوضح: "تلك الضربات الثابتة تعتبر نصف هدف لرياض محرز، وكنت متوقعا بنسبة كبيرة أن ينجح في تسجيلها، لذلك لم أتفاجأ".