بعد كورونا ومينيابوليس.. هل يكتب نوفمبر نهاية قصة ترامب في البيت الأبيض؟

"اندلع العنف في العديد من المدن الأمريكية بعد مقتل الرجل ذو البشرة السمراء، جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يلهث غير قادر على التنفس بينما يركع ضابط شرطة أبيض، ديريك شوفين، على رقبته... و تشكل الاضطرابات تحديات خطيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن حيث يقرأ كل رجل تطورات حملته لانتخابات 3 نوفمبر".





ما سبق، بدأ به موقع "ذا كونفيرسيشن"، تقريره التحليلي بعنوان "بينما تشتعل مينيابوليس.. تغوص رئاسة ترامب في أزمة أكبر". ومع ذلك ، ربما لا يزال قد يُعاد انتخابه".





ويقول الكاتب تيموثي لينش، البورفيسور من جامعة ملبورن المشارك في السياسة الأمريكية ، إنه إذا لم يكن فيورس كوونا يشكل بالفعل تهديدًا للخطاب المدني في الولايات المتحدة، فإن أحدث نقطة اشتعال في السياسة العرقية الأمريكية تجعل هذا السباق الانتخابي للرئاسة واحد من أكثر السباقات إثارة في التاريخ.





قد يشكل كورونا ومينيابوليس العلاقة التي سينكشف من خلالها مسار حملة 2020. حيث هاجم منتقدو ترامب طريقة تعامله مع كليهما، وتساءلوا عما إذا كان بإمكانه قيادة البلاد بفعالية في لحظة أزمة. ومع ذلك قد لا يكون لذلك تأثير كبير على ترامب في الانتخابات المقبلة.





وبصفته شاغل المنصب ، يواجه ترامب بالتأكيد التحديات الأكثر إلحاحًا. منذ فرانكلين روزفلت في الحرب العالمية الثانية لم تشهد فترة حكم رئيس أمريكي وفاة هذا العدد من الأمريكيين وجميعهم لسبب واحد.





إن دول المحور و كورونا ليسا متشابهان، ولكن يتم الحكم على أي رئاسة من خلال قدرة الرئيس على الاستجابة لأعداء مثل هؤلاء. مع تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء جتى الآن 100.000، ستكون حظوظ ترامب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا الرقم المذهل (ولا يزال يرتفع).





الأسوأ من ذلك، أن احتجاجات مينيابوليس تُظهر كيف أن النسيج الاجتماعي محفوف بالمخاطر بالفعل وقد تآكل بسبب عمليات إغلاق كورونا. لم يجتمع الأمريكيون لمحاربة الفيروس. وبدلًا من ذلك، فقد سمحوا لكارثة صحية عامة بتعميق الانقسامات على أسس عرقية واقتصادية ومقطعية وإيديولوجية.





سعى ترامب ، بالطبع، للاستفادة من مثل هذه الانقسامات. لكن حجم وشدة الأزمين التوأم اللتان يواجههما الآن سيجعل هذا الأمر صعبًا للغاية. من خلال مقاييس عديدة ، رئاسته في أزمة.





سيحاول ترامب، وهو منافس انتخابي شرس، إيجاد طرق لاستخدام كل من المآسي لصالحه، والأهم من ذلك ، أنه يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لمنافسه.





بالنسبة للمبتدئين، لم يتسبب ترامب في الإصابة بفيروس كورونا. وسيواصل الإصرار على أن خصمه الجغرافي الاستراتيجي العظيم، الحزب الشيوعي الصيني، قد فعل ذلك، وليست رئاسته هي الأولى التي اتسمت بحرق العديد من المدن الأمريكية.





وقبل مينيابوليس، ديترويت (1967) ولوس أنجلوس (1992) وفيرجسون وميسوري (2014) كانت جميع مشاهد الاحتجاجات الغاضبة وأعمال الشغب بسبب التوترات العرقية التي لم تلتئم بعد.





وفي القرن التاسع عشر ، قُتل 750.000 أمريكي في حرب أهلية دارت حول ما إذا كان استعباد الأمريكيين الأفارقة دستوريًا.





وقد لا يكون ترامب قد عالج التوترات العرقية في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته. ولكن، مثل فيروس كورونا،هو لم يجلبه لهم.





كيف يمكن لترامب أن يلوم الديمقراطيين على مينيابوليس، ليس من المؤسف بالنسبة لترامب أن مينيابوليس هي مدينة ديمقراطية إلى حد كبير في ولاية زرقاء موثوق بها. سوف يقوم بحملة الآن على فشل قادة الولاية الديمقراطية في تلبية احتياجات الناخبين السود.





سيزعم ترامب أن عقودًا من السياسات الديمقراطية في ولاية مينيسوتا، بما في ذلك سنوات إدارة أوباما الثماني، جعلت مينيابوليس واحدة من أكثر المدن غير العادلة عنصريًا في البلاد.





في عام 2016، سأل ترامب الأمريكيين من أصل أفريقي عما إذا كان القادة الديمقراطيون قد فعلوا أي شيء لتحسين حياتهم. ما الذي يجب أن تخسروه بتجربة شيء جديد، مثل ترامب؟ سيكرر هذا الشعار في الأشهر القادمة.





ومن المؤكد أيضًا أن دعمه بين الناخبين الجمهوريين لم يتذبذب أبدًا، بغض النظر عن مدى فداحة سلوكه الصادم. وقد حصل على نسبة موافقة ثابتة تبلغ 80٪ من قبل ناخبي الحزب الجمهوري طوال أزمة فيروس كورونا. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على معدل قبوله بين جميع الناخبين ثابتًا مع تفاقم الوباء حيث تراوح بين 40 و 50٪.





هذه ليست أرقام فظيعة. نعم ، لقد ساهمت قيادة ترامب في سلسلة من الكوارث. ولكن إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، فقد تجنب حتى الآن أنواع الكارثة التي يمكن أن تعرض للخطر فرصته في إعادة انتخابه.





لكن، لماذا تمثل هذه اللحظة تحديًا لبايدن؟يجب أن يكون بايدن قادرًا على تقديم قضيته بصورة جيدة للشعب الأمريكي في هذه اللحظة أنه القائد الأكثر فعالية.





لكن هذا لم ينعكس بعد في استطلاعات الرأي، والتي لا يزال معظمها يمنح الديمقراطي تقدما فاترا فقط على ترامب في الانتخابات.





المشكلة الأخرى هي أن الحزب الديمقراطي لا يزال متنافرًا. ولم يبد بايدن حتى الآن القدرة على علاج ذلك.





كان العرق منذ فترة طويلة مصدرًا للانقسام داخل حزب بايدن. الديمقراطيون الجنوبيون، على سبيل المثال ، كانوا العملاء الرئيسيين للعبودية في القرن التاسع عشر والفصل الذي أعقبه في القرن العشرين.





بعد الستينيات، سعى الديمقراطيون إلى جعل أنفسهم الموطن الطبيعي للناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي، حيث استغل الحزب الجمهوري الناخبين الجنوبيين البيض الساخطين. لقد نجح الديمقراطيون إلى حد كبير على هذه الجبهة، يحصل الحزب بشكل روتيني على حوالي 85-90 ٪ من الأصوات السوداء في الانتخابات الرئاسية.





والتحدي الذي يواجهه بايدن الآن هو كيفية الحفاظ على ولاء الأمريكيين من أصل أفريقي لحزبه، مع التهرب من المسؤولية عن الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية للسياسات الديمقراطية في مدن مثل مينيابوليس، وهو أيضًا شمالي أبيض (من ولاية ديلاوير). بين عامي 1964 و 2008 ، تم انتخاب ثلاثة ديمقراطيين فقط رئيسًا. كلهم من الجنوبيين.





للتعويض ، اضطر بايدن إلى الاعتماد على السياسة العنصرية لفصل نفسه عن منافسه الأساسي كافح بيرني ساندرز لتوجيه التطلعات السوداء ومن الجمهوريين. وقد تسبب هذا، في بعض الأحيان، في إثارة الجدل.





في عام 2012، حذر الأمريكيون الأفارقة من أن المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك ميت رومني سيضعهم "جميعهم في قيود". وقبل أكثر من أسبوع بقليل ، أغضب الناخبين السود باقتراح من يدعمون ترامب في الانتخابات "ليسوا سودًا'".





بايدن أفضل بكثير من ترامب في القضايا العرقية ويجب أن يكون قادرًا على استخدام الأزمات الحالية لتقديم نفسه على أنه "أكثر عزاءًا"، ولكن بدلًا من ذلك ، ظهر إلى حد ما ساخرًا وسخرية من كونه راعيًا عنصريًا. الفص التي قد توفرها أزمة كورونا واضطرابات مينيابوليس قد تبقي أيضا حلم كرسي الرئاسة بعيد عن بايدن.