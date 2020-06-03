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رياضة

أتمنى دعم الجماهير له .. أجايي: مروان محسن من أفضل المهاجمين في الدوري

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:57 ص
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان محسن مهاجم جيد للغاية، وإن الدليل عن ذلك مشاركته أساسيًا في صفوف النادي الأهلي؛ نظرًا لتأدية الواجبات والتعليمات الفنية المطلوبة منه.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كل مهاجم وكل لاعب يرغب في تسجيل الأهداف، ولكن مروان محسن حظه سيئ للغاية وأتمنى له مزيدا من التوفيق، كما أن حظه سيئ لتعرضه إلى الإصابة في فترة صعبة، ولكنه من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".


وتابع: "مروان لاعب، هو صديقي وأعرفه جيدًا، وأرافقه في نفس الغرفة بمعسكرات الأهلي، وجميع المدربين دائمًا على قناعة بقدراته الفنية".

وأتم: "لا أعتقد أن الضغوطات التي تضعها عليه الجماهير في مصلحته أو في مصلحة النادي، أتمنى دعم الجماهير له، فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات كثيرة".
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