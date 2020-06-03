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منوعات

تركت زجاجة الطلاء.. خطأ من أم يحوّل أجساد أطفالها إلى اللون الأخضر.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:11 ص
أطفال خضراء
أطفال خضراء
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عزة عاطف

في كل مرة تترك أطفالك فيها يلعبون داخل مكان مغلق عليهم؛ تأكد أن مصيبة على وشك الوقوع، إذا أغفلت عينيك عنهم، وتلك الأشياء التي قد تعتبرها بسيطة للعب في أيديهم قد تكون هي أداة الجريمة الكبرى.


اعتقدت أم بريطانية تدعى «دونا إيفانز» 32 عامًا أنها قد وجدت الحل المثالي لإبقاء أطفالها مشغولين حتى تنهي مكالمة فيديو هامة، لكن بمجرد الانتهاء وقعت عليها الصدمة كالصاعقة عندما وجدت كل شئ تحول إلى اللون الأخضر حتى أطفالها.

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وضعت دونا ابنتها هالي البالغة من العمر 7 سنوات، وابنها إسحاق البالغ من العمر 3 سنوات في البانيو، مع بعض الورق المقوى والطلاء المائي، معتقدة أنها ستستطيع التخلص من الألوان عن طريق غسلها بسهولة بمجرد انتهاء المكالمة.


وما شجعها هو تجربتها للأمر من قبل عندما انسكبت الطلاء المائي على السجاد واستطاعت تنظيفه بسهولة، لذا وضعت القليل منه على طبق بلاستيكي معتقدة أن الكمية الصغيرة لن تخلق الكثير من الفوضى، وتركته مع أطفالها ثم ذهبت لإجراء مكالمتها.


وبعد مرور وقت قصير ذهبت لتتفقدهم، وفتحت الباب لتصيبها الصاعقة، لقد قاموا بطلاء أنفسهم، الحمام، الجدران وكل شيء في متناول اليد بطبقة سميكة من الطلاء الأخضر.


وتذكرت أنها كانت قد تركت عن طريق الخطأ زجاجة الطلاء بأكملها إلى جانب باب الحمام مما مكن أطفالها من استخدام الزجاجة كاملة في الطلاء، وعلى الرغم من محاولات تنظيف أطفالها المتعددة بغسل جسمهم مرارًا وتكرارًا، إلا أنهم احتفظوا بلون جسد أخضر لعدة أيام، وبالإضافة إلى حجم الفوضى التي دخل فيها الحمام قامت دونا وزوجها بمشاركة الجانب المضحك من الأمر عن طريق نشر صور الفوضى بسعادة على الإنترنت.

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