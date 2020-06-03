مرتضى منصور: محامي الزمالك باع القضية لصالح حمدي النقاز

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن آخر تطورات قضية التونسي حمدي النقاز، مع النادي، والتي اتهم فيها الأخير، القلعة البيضاء، بتأخير مستحقاته المالية.

وقال "مرتضى" خلال حديثه لقناة الزمالك: حيثيات الحكم تواطؤ محام النادي الأجنبي مع اللاعب، حيث لم يقم بالرد على الادعاءات التي قام بها اللاعب أمام الفيفا.

وأضاف: "حيثيات حكم المحكمة الرياضية في قضية النقاز وصلت لنا.. المحامي تواطأ معه وباع القضية".

وأوضح رئيس الزمالك أنه مطمئن للقرار القادم لأن المستندات المقدمة من قبل النادي ستحسم الأمر لصالحه.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة، تشكل تحرشًا رياضيًا غير مقبول فإن الرد عليها سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا.



