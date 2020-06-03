أول فيلم يتناول ظاهرة الإرهاب.. نادية الجندي تعلق على صورة قديمة لها.. شاهد

نشر الفنانة نادية الجندي ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها، من تمثيلها دور صحفية في فيلم الإرهاب.



وعلقت نادية الجندي على الصورة :"الصحفيه #عصمت في #فيلم #الارهاب أول فيلم مصري يناقش ظاهرة الإرهاب في مصر ، قصة الكاتبة الكبيرة #حسن_شاه ، سيناريو وحوار #بشير_الديك ، إخراج #نادر_جلال".

وشاركت الفنانة نادية الجندي مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.



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بنذاكر.. نادية الجندي بصحبة نبيلة عبيد وسميحة أيوب

مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، مأخوذ من مسلسل أمريكى.