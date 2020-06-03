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أخبار العالم

عبر شراء السندات والـ SMS.. إثيوبيا تكشف حجم تبرعات سد النهضة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:34 ص
إثيوبيا تكشف حجم
إثيوبيا تكشف حجم تبرعات سد النهضة
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قسم الخارجي
جمعت إثيوبيا من جمع 605 ملايين بر اثيوبي (نحو 17.5 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الماضية، لدعم مشروع سد النهضة، حسبما أعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه تأم تأمين الدعم المالي من أفراد المجتمع، وذلك عن طريق شراء السندات و8100 خدمة من الرسائل القصيرة.

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وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا جمعت  79 مليون بر خلال شهر أبريل الماضي فقط، وذلك من إجمالي المبلغ المذكور.

وأوضح المكتب انه يعمل على جمع 1.2 مليار بر اثيوبي، حتى نهاية العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كرونا المستجد "كوفيد-19" تسببت في اختناق الجهود الجارية.

وبحسب الوكالة، شارك الإثيوبيون بأكثر من 13 مليار بر في بناء سد النهضة منذ عام 2011.

في وقت سابق، بدأت اثيوبيا أعمال لتطهير الأرضي وراء سد النهضة قبل بدء الملء، بينما طالب السودان في خطاب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التحرك وفق الأعراف الدولية، لمنع وجود أي تهديد بالأمن والسلم الدوليين.
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