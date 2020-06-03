نداء شرارة تطرح "شروط".. الجمعة المقبل

تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة مع الملحن محمود أنور، فى أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"شروط"، من كلمات إيهاب غيث، وتوزيع جان مارى رياتشي، ومن المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل على يوتيوب.
وكانت المطربة نداء شرارة طرحت مؤخرا في شهر رمضان المنقضى، دعاء دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".
وطرحت نداء شرارة مؤخرا أغنيتها "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.
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