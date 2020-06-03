سوزان نجم الدين تنعي والدة الفنان حاتم العراقي





نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة جديدة لها برفقة الفنان حاتم العراقي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وكتبت سوزان نجم الدين معلقة على صورتهما :"عزائى الكبير لصديقي النجم حاتم العراقي برحيل والدته رحمها الله واسكنها فسيح جناته ..."





وقد أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن وفاة والدة الفنان حاتم العراقي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وكتبت روتانا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة ⁧‫روتانا‬ للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم العراقي وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته".





وأضافت الشركة السعودية: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون".



