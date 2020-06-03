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برلمان

خلال شهر ونصف.. 150 ألف عبوة مواد غذائية من مستقبل وطن بالإسكندرية للأسر الأكثر احتياجًا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:06 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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أ ش أ
أنهى حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، المرحلة الثالثة من توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت 150 ألف أسرة بالمحافظة على مدار شهر ونصف، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية إن مبادرة حياة كريمة تأتي في إطار مساندة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر احتياجًا المتضررة اقتصاديا جراء إجراءات مكافحة الفيروس.

وأشار إلى ان الدولة تضع صحة المواطن والحفاظ عليها كأولوية بتوفير كل الجهود لمكافحة الفيروس، موجها التحية للأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات الذين يواجهون تلك الجائحة العالمية.

وأكد حرصه على عدم ذكر اسم أي شخص أو توزيع كارت باسم شخص أثناء عملية توزيع الشنط الغذائية، فضلًا عن عدم تصوير أي مواطن أثناء التسليم، والاكتفاء فقط بتصوير مسئولي التوزيع، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدى مسئولو التوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
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