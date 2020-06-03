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أخبار العالم

فى 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة و29 وفاة بـ كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:31 ص
ألمانيا تسجل 342
ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة و29 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بـفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا إلى 182 ألفا و370 شخصا.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 342 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 182370 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأضافت بيانات المعهد أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19" في ألمانيا قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

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في سياق متصل، صرحت خطوط الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أمس، الثلاثاء، بأنها ستستأنف رحلاتها لكوريا الجنوبية في وقت لاحق من يونيو الجاري، في الوقت الذي يبدو فيه أن وباء كورونا قد تخطى مرحلة الذروة بالفعل.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة، أنجيلا ميركل، تمديد قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا حتى 29 يونيو المقبل.
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