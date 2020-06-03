لمناقشة عودة الحياة إلى طبيعتها.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر فيديو كونفرانس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي منذ قليل، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد" خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.





كما يناقش الاجتماع أوضاع المستشفيات في جميع المحافظات في ظل أزمة كورونا وتغير المستلزمات الطبية والدوائية لاستقبال المرضى لتلقي العلاج.





ويناقش الاجتماع توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في جميع المحافظات .





ويبحث الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها قي المحافظات ونسب التنفيذ.