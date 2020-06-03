سيدة تهاجم ضباط بزجاجة مكسورة والشرطة ترد بالكلاب الشرسة في بريطانيا.. فيديو





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا تداولو مقطع فيديو للشرطة وهي تعتدي على مواطنة عن طريق كلب شرس كاد أن يمزق قدميها .





ونشرت الشرطة البريطانية توضيحا لما حدث مساء أمس ، واشارت إلى أن السيدة كانت قد وجهت السباب والشتائم إلى الضباط على خلفية التضامن مع جورج فلويد في الولايات المتحدة فلم يلتفتوا و من بعدها حاولت مهاجمتهم ولكنهم تمكنوا من نزع الزجاجة المكسورة منها وتركوها تغادر .





عادت السيدة بعدها وهددتهم، فقاموا بتحذيرها ولكنها استمرت في السباب و كادت ان تعتدي عليهم فقامت الشرطة بردع الهجوم ولكن ظهر في الفيديو أن الشرطة هي من بدأ بالاعتداء و حقيقة الامر ان افراد الشرطة كانوا يدافعون عن أنفسهم .





جدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو وطلبوا تحقيقا قانونيا مع أفراد الشرطة الذين اعتدوا بوحشية على الفتاة .









التقط أحد المواطنين في الشارع حادث تعدي الشرطة البريطانية في مدينة ليفربول على مواطنة في الشارع بكلب شرس بعد أن اقتربت منهم بزجاجة مكسورة و حاولت الاعتداء عليهم.