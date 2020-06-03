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منوعات

سيدة تهاجم ضباط بزجاجة مكسورة والشرطة ترد بالكلاب الشرسة في بريطانيا.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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مريم صليب
التقط أحد المواطنين في الشارع حادث تعدي الشرطة البريطانية في مدينة ليفربول على مواطنة في الشارع بكلب شرس بعد أن اقتربت منهم بزجاجة مكسورة و حاولت الاعتداء عليهم. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا تداولو مقطع فيديو للشرطة وهي تعتدي على مواطنة عن طريق كلب شرس كاد أن يمزق قدميها .

ونشرت الشرطة البريطانية توضيحا لما حدث مساء أمس ، واشارت إلى أن السيدة كانت قد وجهت السباب والشتائم إلى الضباط على خلفية التضامن مع جورج فلويد في الولايات المتحدة فلم يلتفتوا و من بعدها حاولت مهاجمتهم ولكنهم تمكنوا من نزع الزجاجة المكسورة منها وتركوها تغادر . 

عادت السيدة بعدها وهددتهم، فقاموا بتحذيرها ولكنها استمرت في السباب و كادت ان تعتدي عليهم فقامت الشرطة بردع الهجوم ولكن  ظهر في الفيديو أن الشرطة هي من بدأ بالاعتداء و حقيقة الامر ان افراد الشرطة كانوا يدافعون عن أنفسهم .

جدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو وطلبوا تحقيقا قانونيا مع أفراد الشرطة الذين اعتدوا بوحشية على الفتاة . 


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