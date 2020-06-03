ليفربول يحتفل بمرور 128 عاما على تأسيسه.. شاهد

اليوم، نحتفل بمرور 128 عامًا على تأسيس ليفربول! 🎉



128 عامًا مليئة بالإنجازات والانكسارات، لحظات رائعة، الكثير من الألقاب والعديد من الليالي التي لا تُنسى مع مشجعينا. ❤️



ومازال هناك المزيد يا ريدز.. ✨ pic.twitter.com/m0HVto89A2