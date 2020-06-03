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رياضة

ليفربول يحتفل بمرور 128 عاما على تأسيسه.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:37 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بمرور 128 عامًا على تأسيسه، اليوم الأربعاء.


وكتب الحساب الرسمي للريدز عبر "تويتر": "اليوم، نحتفل بمرور 128 عامًا على تأسيس ليفربول".


وتابع: "128 عامًا مليئة بالإنجازات والانكسارات، لحظات رائعة، الكثير من الألقاب والعديد من الليالي التي لا تُنسى مع مشجعينا".


وأضاف الحساب الرسمي لـ ليفربول: "مازال هناك المزيد يا ريدز..".
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