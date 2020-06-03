ليفربول يحتفل بمرور 128 عاما على تأسيسه.. شاهد

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بمرور 128 عامًا على تأسيسه، اليوم الأربعاء.
وكتب الحساب الرسمي للريدز عبر "تويتر": "اليوم، نحتفل بمرور 128 عامًا على تأسيس ليفربول".
وتابع: "128 عامًا مليئة بالإنجازات والانكسارات، لحظات رائعة، الكثير من الألقاب والعديد من الليالي التي لا تُنسى مع مشجعينا".
وأضاف الحساب الرسمي لـ ليفربول: "مازال هناك المزيد يا ريدز..".
اليوم، نحتفل بمرور 128 عامًا على تأسيس ليفربول! 🎉— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 3, 2020
128 عامًا مليئة بالإنجازات والانكسارات، لحظات رائعة، الكثير من الألقاب والعديد من الليالي التي لا تُنسى مع مشجعينا. ❤️
ومازال هناك المزيد يا ريدز.. ✨ pic.twitter.com/m0HVto89A2