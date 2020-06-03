شوبير: شريف إكرامي وقع لـ بيراميدز.. وطريقة الإعلان لم تعجب الحارس





وأضاف شوبير في برنامجه الإذاعي: شريف إكرامي خرج من النادي الأهلي خروج امن بذكاء وهذا الأمر صعب للغاية ولم يغضب منه أحد داخل النادي الأهلي وجمهوره.









وأكمل : شريف إكرامي رفض أن يكون إعلان انضمامه يأتى خلال تصريحات عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز بدون عمل مؤتمر صحفي ليعلن ضم الصفقة مثلما حدث مع عبدالله السعيد واحمد فتحي .





وأوضح : ظروف انتشار فيروس كورونا وقفت المفاوضات بين شريف إكرامي وأحد العروض بالأندية العربية .





وكان عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز أعلن الحصول علي توقيع شريف إكرامي بداية من الموسم المقبل وهو مانفاه الحارس مؤكدا انه في الوقت المناسب سيعلن بشككل رسمي وجهته المقبلة .





جدير بالذكر ان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أعلن عدم انضمام شريف إكرامي للفريق خلال الفترة المقبلة .