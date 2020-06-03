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رياضة

شوبير: شريف إكرامي وقع لـ بيراميدز.. وطريقة الإعلان لم تعجب الحارس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:32 م
شريف إكرامى
شريف إكرامى
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي أحمد شوبير انضمام شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي إلى نادي بيراميدز بشكل رسمي مشيرا أن طريقة الإعلان عن ضمه لم تلقى إعجاب الحارس ولا تليق بتاريخه. 

وأضاف شوبير في برنامجه الإذاعي: شريف إكرامي خرج من النادي الأهلي خروج امن بذكاء وهذا الأمر صعب للغاية ولم يغضب منه أحد داخل النادي الأهلي وجمهوره. 


وأكمل : شريف إكرامي رفض أن يكون إعلان انضمامه يأتى خلال تصريحات عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز بدون عمل مؤتمر صحفي ليعلن ضم الصفقة مثلما حدث مع عبدالله السعيد واحمد فتحي . 

وأوضح : ظروف انتشار فيروس كورونا وقفت المفاوضات بين شريف إكرامي وأحد العروض بالأندية العربية . 

وكان عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز أعلن الحصول علي توقيع شريف إكرامي بداية من الموسم المقبل وهو مانفاه الحارس مؤكدا انه في الوقت المناسب سيعلن بشككل رسمي وجهته المقبلة . 

جدير بالذكر ان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أعلن عدم انضمام شريف إكرامي للفريق خلال الفترة المقبلة . 
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