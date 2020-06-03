زيزو أخطأ في تصريحاته.. هاني سعيد: بيراميدز لم يتعاقد مع شريف إكرامي.. فيديو

قال هاني سعيد المدير الرياضى لنادي بيراميدز، إن ناديه لم يتعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلى، رغم تأكيد عبدالعزيز عبدالشافى، المستشار الفني للنادي على ضم اللاعب.
اقرأ أيضًا |
وأضاف هاني سعيد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إدارة ناديه لم تتعاقد مع شريف إكرامي، ويبدو إن عبدالعزيز عبدالشافي قد اختلط عليه الأمر.
كما شدد هاني سعيد، على أن بيراميدز لا يجد أزمة في إعلان تعاقده مع أي لاعب حصل بالفعل على توقيعه، مثلما حدث مع أحمد فتحي الذي تعاقد معه بيراميدز، وأعلن ذلك عبر قنواته الرسمية.
وكان عبد العزيز عبد الشافي، المستشار الفني لنادي بيراميدز ، قد أعلن حصول ناديه على توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وأوضح عبدالعزيز عبدالشافى، إن ناديه تمكن من الحصول على توقيع حارس الأهلى المخضرم، البالغ 36 عاما، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفارس الأحمر، بنهاية الموسم الحالى.
يذكر أن النادي الأهلي، قد أعلن موافقته على رحيل حارس مرمى الفريق الأول شريف إكرامي مقدما له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.