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رياضة

بيراميدز: شريف إكرامي وقع على عقود انتقاله ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:25 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسام الحارتي
كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، عن تفاصيل انتقال شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق، إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال عبد العزيز عبد الشافي، في لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، "كل شيء معروف، وشريف إكرامي وقع على عقود إنتقاله لنادي بيراميدز".

وأكد عبد العزيز عبد الشافي، أن تجربة شريف إكرامي مع النادي الأهلي أصبحت منتهية، مشيرا إلى انتقاله لصفوف نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وتابع عبد العزيز عبد الشافي، "سينضم شريف إكرامي إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر ورحيله تم بشكل مشرف".

وأوضح عبد العزيز عبد الشافي أن نادي بيراميدز يستطيع التتويج ببطولة الدوري وكافة البطولات خلال عامين من تلك اللحظة.
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