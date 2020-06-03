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منوعات

غضب بين المحتجين .. بعد استهداف سيناتور أمريكي أسمر واعتقاله.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:26 م
السيناتور الامريكي
السيناتور الامريكي
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مريم صليب
شارك السيناتور الامريكي بكونجرس ولاية نيويورك  زيلنور مايري ، من أصحاب البشرة السمراء في الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة بسبب استهداف الشرطة الامريكية لأصحاب البشرة السمراء و قتل المواطن الامريكي جورج فلويد . 

و حسب ما نشر السيناتور زيلنور ، عبر حسابه على تويتر ، صور له أثناء مشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت في اكثر من ولاية أمريكية تندد بمقتل جورج فلويد و اضطهاد اصحاب البشرة السمراء . 

التقطت صور في الاحتجاجات للشرطة الأامريكية و هي ترش الفلفل في وجه السيناتور الأمريكي و ضربه في ركبته ة استهدافه من وسط المتظاهرين مما يثبت استهداف الشرطة للمواطنين اصحاب البشرة السمراء . 

نشر زيلنور ، الصور عبر حسابه على تويتر ، و علق عليها بكلمة واحدة " ألم" ، مما يوضح تعنت الشرطة تجاه اصحاب البشرة السمراء حتى لو كانوا أمريكان . 

تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع الصورة المنشورة ، و سجلت 40 ألف إعجاب بعد نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة قبل اعتقاله . 









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