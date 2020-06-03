لمنع دخول الجراد الصحراوي..الزراعة تتخذ كافة الإجراءات الاستباقية على الحدود

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التقرير الذي أعده د عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بشأن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها وزارة الزراعة لمواجهة اسراب الجراد الصحراوى ومنع دخولها الحدود المصرية.





وجاء في التقرير أن لجان المسح والمكافحة التابعة للادارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر ( سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – الشلاتين – ابو رماد – حلايب ) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية ( جرف حسين – ابو سمبل – توشكى ) وشرق العوينات والوحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم .









وأضاف البيان أن هذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعى للعمل فى الوديان والأماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوى ومزودة بجهاز ELocust لارسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقى لتحليلها واتخاذ القرار المناسب فى اعمال المكافحة .





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وأفاد التقرير بأن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر اى قبل موسم التكاثر الشتوى والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوى والذى تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوى من اكتوبر الى ابريل من كل عام أى أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوى بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوى والحالة البيئية من كساء نباتى ورطوبة تربة وسقوط الامطار .









وأوضح أن هناك غرفة عمليات بالوزارة برئاسة رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات وعضوية مدير عام الادارة العامة للجراد ومدير ادارة الجراد ومدير ادارة البلاغات والتوصيات لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التحاليل ومتابعة الموقف ساعة بساعة كذلك تعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة وكذلك توفير المبيدات اللازمة لاعمال المكافحة .









التقرير أشار إلى وجود تنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة بالإضافة الى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) للوقوف على موقف الجراد الصحراوى بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية و الاستفادة من النشرة الشهرية التى ترسلها الفاو للدول الاعضاء.







