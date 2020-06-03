طريقة عمل الكابتشينو الأكياس في 3 دقائق

الكابتشينو من المشروبات الساخنة التي تعمل على تنشيط الذاكرة عند الإستيقاظ في الصباح، ويحتوي على بعض العناصر الغذائية لتحضيره باللبن الطازج، ولكن لا يفضل الإكثار من تناوله. طريقة عمل الكابتشينو الاكياس من أسرع الطرق، فهو لا يستغرق سوى 3 دقائق، لذلك يفضل الأشخاص في العمل تحضير الكابتشينو الأكياس، كما يعد مشروبمن المشروبات الساخنة التي تعمل على تنشيط الذاكرة عند الإستيقاظ في الصباح، ويحتوي على بعض العناصر الغذائية لتحضيره باللبن الطازج، ولكن لا يفضل الإكثار من تناوله.





طريقة عمل الكابتشينو الاكياس

الكابتشينو بطريقة سريعة، لذلك الأكياس هي أفضل طريقة، فتعرف على طريقة التحضير خلال السطور التالية. يميل الكثير من الأشخاص شرببطريقة سريعة، لذلك الأكياس هي أفضل طريقة، فتعرف على طريقة التحضير خلال السطور التالية.





مكونات الكابتشينو الاكياس :

- قهوة سريعة التحضير.

- سكر حسب الرغبة.

- لبن.

- ماء.





طريقة عمل الكابتشينو الاكياس :

- نضع القهوة سريعة التحضير في الكوب.

- أضيفي السكر إلى الكوب.

- قومي بالتقليب جيدا حتى يتغير اللون إلى الذهبي.

- أضيفي اللبن مع القليل من الماء.





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طريقة عمل كابتشينو الاكياس في المنزل

الكابتشينو من المشروبات الساخنة المفضلة التي تتمتع بمذاق لذيذ، كما له أكثر من نكهة، ويباع الكابتشينو إما في برطمان أو اكياس، ونقدم خلال السطور التالية يعد مشروبمن المشروبات الساخنة المفضلة التي تتمتع بمذاق لذيذ، كما له أكثر من نكهة، ويباع الكابتشينو إما في برطمان أو اكياس، ونقدم خلال السطور التالية طريقة عمل اكابتشينو الاكياس





- تفريغ كيس القهوة سريعة التحضير في وعاء صغير الحجم.

- ضعي بعض قطرات الماء على القهوة في الوعاء لتذويبها.

- ضعي القهوة في الخلاط الكهربائي.

- قومي بتشغيل الخلاط لمدة دقيقة.

- اضيفي كمية مناسبة من السكر.

- قومي بخلط المكونات حتى يتغير اللون وتصبح كريمي.

- اتركي الخليط حتى يهدأ في الثلاجة.

- قومي بأخذ ملعقة من الخليط وضعيه في كوب.

- اضيفي الماء اللبن في الكوب، وقدميه ساخنا.

- قومي برش حبيبات القهوه على الوجه للتزيين.





طريقة عمل الكابتشينو الاكياس مثل الكافيهات

الكابتشينو ذا المذاق الرائع، ولكن مع غلق الكافيهات منذ نفشي الكابتشينو في المنزل مثل الكافيهات بطريقة سهلة وبسيطة. يتوافد الكثير من الأشخاص على الكافيهات لشرب كوبا منذا المذاق الرائع، ولكن مع غلق الكافيهات منذ نفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد كإجراء احترازي لمنع الازدحام، يمكن عملفي المنزل مثل الكافيهات بطريقة سهلة وبسيطة.





- تفريغ اكياس الكابتشينو أو قهوه سريعة التحضير في وعاء مناسب.

- اضيفي كمية مناسبة من الماء على الكابتشينو.

- قومي بمزج المكونات مع بعضها البعض بالمضرب اليدوي لمدة دقيقة.

- ومن ناحية أخرى قومي بضرب اللبن الطازج بالمضرب اليدوي.

- سكب اللبن على القهوة سريعة التحضير.

- ضعي كمية السكر الأبيض أو البني المناسبة حسب الرغبة.

- قومي بالتقليب البطئ وقدميه ساخنا.