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مرأة

يعالج النقرس.. تعرفي على طريقة تحضير آيس كريم الكابتشينو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الكابتشينو من المشروبات المهمة في حياتنا اليومية ولا غنى عنه في هذا العصر وله فوائد عديدة نتيجة لاحتوائه على كميات صغيرة من المعادن، وهي البوتاسيوم، النايسين، والمغنيسيوم، بالاضافة أنه يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

ويساعد على التخلص من الوزن الزائد، ويعمل على تقليل نسبة الإصابة بمرض النقرص، لذلك نقدم لكي حلوى الكابتشينو السريعة.

المقادير :
1 ملعقة قهوة مطحونة
2 ملعقة ماء مغلي
1 كوب أيس كريم فانيلا خالي الدسم
1 ملعقة سكر ناعم
4 ملاعق كريمة للتزيين
كيك اسفنجي جاهز

طريقة عمل آيس كريم الكابتشينو :

- سخّني الفرن على درجة 180 درجة وسخّني الكيك لمدة 25 دقيقة، ومن ثم احضري وعاء وذوّبي القهوة في الماء المغلي ثم أضيفي اليه الأيس كريم وقلّبيهم وضعيه في الثلاجة حتى يتجمد.
- اقسمي الكيكة إلى نصفين وضعي الأيس كريم وسطها ثم زيّنيها بالكريمة، ضعيها في الفريزر لتتجمد قليلًا.
- قدميها باردة واستمتعي بمذاق لذيذ.
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