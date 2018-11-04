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مرأة

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:53 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشفت الشيف هالة فهمي، طريقة تحضير بودرة الكابيتشينو بأسهل طريقة في المنزل.

وأوضحت فهمي، المقادير خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد كالتالي: كوب نسكافيه سادة، كوب سكر بودر، نصف كوب ماء، 2 كيس نسكافيه بالبندق،4 ملاعق كريم شانتيه بودر، 4 ملاعق كبيرة لبن بودر.

طريقة التحضير :

ضع الماء والقهوة سريعة التحضير والسكر في وعاء عميق، واخلط المكونات بالخلاط حتّى يتحوّل المحلول لخليط ثقيل القوام أشبه ما يكون بالكريمة، حيث لو تمّ قلب الوعاء لن تسقط المكونات منه، وبذلك تكون قد وصلت للهدف.

ضع الخليط في وعاء بلاستيكي وتأكّد من إغلاق الوعاء بإحكام، وضع الوعاء لمدة ساعة في الثلاجة قبل الاستعمال، ويمكنك أن تضعه بعد ذلك في الفريزر للمرات القادمة.

ضع الحليب في قدر على النار حتى يغلي، ثم قم بخلط الحليب خفاق البيض الكهربائي (أو اليدوي)، ليدخل الهواء في الحليب فتتشكّل الرغوة البيضاء والتي ستوضع مع الرغوة البنية التي صنعناها سابقًا.

أخرج العلبة المغلقة من الثلاجة، وجهّز الأكواب الخاصّة بالتقديم، ثم ضع معلقة من المادة المخفوقة في العلبة، (هذه المادة تكون منفصلة كطبقتين في حال وضعتها بالفريزر لكن غير متجمدة)، فحاول أخذ ملعقة عاموديًا لتأخذ من الطبقة الفاتحة والطبقة غامقة اللون.

ضع الحليب فوق المادة المخفوقة بشكل بطيء، ثم أضف رغوة الحليب لصنع شكل برغوة بيضاء وبنية، وإن أردت يمكنك استخدام السكر المحروق (من علبة الكريم كارميل) ورسم شكله بالسكر. استمتع بفنجان الكابتشينو المنزلي الخاص بك.
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