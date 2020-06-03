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تعليم

أخبار التعليم.. الإسماعيلية جنوب سيناء بورسعيد سوهاج.. المحافظات تعلن شهادات الإعدادية.. والأزهر النتائج الأسبوع المقبل.. وغدا الجدول الزمني للتعليم المدمج بالقاهرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:05 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:


نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية..برقم الجلوس

بنسبة نجاح ٩٩.٢٦ %.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بدقيقة حداد.. جامعة سوهاج تستهل تكريم البطل خالد أحد أبطال كمين البرث

شاهد.. تدريب طلاب التربية الموسيقية بحلوان على العزف بالبيانو من المنزل

نتيجة إعدادية الشرقية..تعرف على موعد اعتمادها من المحافظ وإعلانها رسميا..تفاصيل

مبادرة "محطة الابتكار" أبرزها.. تعرف على ورش أكاديمية البحث العلمي وكيفية الالتحاق بها

جراحة دقيقة تنجح فى إصلاح وتر مقطوع لطفلة بالمستشفى التعليمى بطنطا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع المقبل

بنسبة نجاح 99.91 %.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

التعليم المدمج بالقاهرة: امتحانات الفصل البيني والصيفي بنظام الأبحاث.. وغدا إعلان الجدول

بنسبه نجاح 99.87%..محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية

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