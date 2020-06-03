استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.. موعد عودة فرجاني ساسي وأوناجم وبن شرقي إلى الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل مجلس النادي مع الثلاثي المحترف، التونسي فرجاني ساسي ، والثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.









يأتي هذا من أجل حضور الثلاثي إلى القاهرة في موعد أقصاه آخر شهر يونيو الحالي.









وأكد المصدر أن هذا القرار جاء في ظل فتح جميع الخطوط الجوية منتصف الشهر الجاري بعد استقرار الأوضاع في تونس والمغرب ، من أجل تجهيزهم بالشكل المطلوب.









وشدد المصدر على أن مجلس الإدارة أكد على الثلاثي، العودة في الموعد المحدد، خاصة أنهم سوف يدخلون الحجر الصحي في البداية لمدة 14 يوما من أجل التأكد على سلامتهم.







