AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

15 يونيو موعد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:15 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة  جامعة عين شمس انه تم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو حتي تستمر الي 15 يونيو ثم  تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة  15 من الشهر ذاته.

أقرأ ايضا :


وأوضح جلال خلال تصريحاته لصدي البلد  أن المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي 

أقرأ ايضا :

وأكد علي ان يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.

وأشار الي  أنه سوف يتم تقييم طلاب المستوى الرابع الباقين للإعادة بسبب الرسوب فى مقررات من المستويات الدراسية السابقة "سنوات النقل" عن طريق إعداد بحث ويحصل الطالب على تقدير"-c" وتضاف درجاته إلى المجموع التراكمى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس يوضح آلية المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

جامعة عين شمس في أسبوع: إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.. تفاصيل | قسم اللغة الصينية فى كلية الألسن يطلق رسالة توعية للعالم عن فيروس كورونا.. فيديو

عميد زراعة عين شمس يحدد نسبة الاقتباس بالمقالة البحثية لطلاب النقل

كل ما تريد معرفته عن امتحانات طلاب النقل بـ زراعة عين شمس

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل وهذه شروطه.. عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية

ترشيحاتنا

لم تفقد الوعي.. رجاء الجداوي تتحدث مع الطاقم الطبي المعالج لها داخل العزل

النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

تهديد كبير.. الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا

تطاردها شائعات الوفاة.. هؤلاء الأكثر حرصا على التواصل مع رجاء الجداوي

رانيا محمود ياسين: أتحدث مع بابا وماما من الشباك ولا أدخل بيتهما بسبب كورونا..فيديو

سيدة حوّلت حذاءها المتسخ إلى لون أبيض ناصع بهذه الطريقة.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز

قمر الفراولة والكسوف الحلقي.. أبرز الأحداث الفلكية المرتقبة في شهر يونيو

في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا