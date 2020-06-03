15 يونيو موعد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس انه تم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو حتي تستمر الي 15 يونيو ثم تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.
أقرأ ايضا :
وأوضح جلال خلال تصريحاته لصدي البلد أن المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي
أقرأ ايضا :
وأكد علي ان يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.
وأشار الي أنه سوف يتم تقييم طلاب المستوى الرابع الباقين للإعادة بسبب الرسوب فى مقررات من المستويات الدراسية السابقة "سنوات النقل" عن طريق إعداد بحث ويحصل الطالب على تقدير"-c" وتضاف درجاته إلى المجموع التراكمى.