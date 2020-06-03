15 يونيو موعد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

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وأوضح جلال خلال تصريحاته لصدي البلد أن المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي





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وأكد علي ان يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.