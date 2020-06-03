صبا مبارك في أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصوره من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت صبا على الصوره قائلة :" ‏بعد ساعات".





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" بتجنني يا صبا في كل احوالك".





وتابعت أخرى قائلة :" شكلك يجنن يا صبا ".





و تابعت احد محبين صبا مبارك قائله : ربنا يسعدك و يفرح قلبك يا روحي



