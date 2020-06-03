صبا مبارك في أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصوره من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت صبا على الصوره قائلة :" بعد ساعات".
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" بتجنني يا صبا في كل احوالك".
وتابعت أخرى قائلة :" شكلك يجنن يا صبا ".
و تابعت احد محبين صبا مبارك قائله : ربنا يسعدك و يفرح قلبك يا روحي
ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.