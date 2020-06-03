بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

كشف الناقد الرياضي محمد شبانه خلال برنامجه "من الاخر" على اذاعة شعبي اف ام عن تواصل مسئولي النادي الاهلي مع وليد ازارو لاعب الفريق المعار إلى نادي الاتفاق السعودي بالأمس وعرض عليه تمديد تعاقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات مقابل مليون و٢٠٠ الف دولار في الموسم بعدما نما إلى علم النادي تواصل نادي الزمالك معه .





واكد شبانه ان الزمالك طالب اللاعب من خلال الوكلاء برفض اي عرض يقدم له حاليا حتى يستطيع ان يوقع للقلعه البيضاء في يناير المقبل خاصة وانه سيكون متبقي في عقده ٦ اشهر فقط.





واضاف شبانه ان الاهلي سيعمل على تسويق اللاعب حتى في حال تمديد تعاقده مع النادي .





الدوري القطري للانتقال إليه فى الميركاتو الصيفي المقبل. وذكرت قناة أون تايم سبورتس ، ان وليد ازارو تلقي عرضا شفهيا من احد الاندية فىللانتقال إليه فى الميركاتو الصيفي المقبل.



