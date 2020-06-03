صاحبة أطول أظافر في العالم سابقا تروي تجربتها في الاعتناء بها.. صور

روت سيدة تدعى لي ريموند حاصلة سابقا على لقب صاحبة أطول أظافر في العالم، تجربتها من الاهتمام بطول أظافره االمبالغ فيه حتى فقدانها في حادث عن طريق الخطأ.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن السيدة ريموند لم تقص أظافرها منذ عام 1979، وحرصت على اتباع روتين يومي خاص للعناية بأظافرها يوميا، كان أبرزها استخدام زيت الزيتون الدافئ يوميا للحفاظ على أظافرها لامعة وقوية.





ووصلت أظافر يديها إلى قياسا مذهلا حيث بلغت 8.65 م، مما جعلها تحقق رقما قياسيا في موسوعة جينيس لأطول أظافر ليديها الاثنين.





وقالت لي ريموند: "لقد كان مجرد تحدي لي أن أرى المسافة التي ستبدو فيها أظافري وهي طويلة قبل أن يبدأوا في الالتواء بشكل غريب"، وحددت وقت لقصها ولكنها لم تستطع فعل ذلك فعلى حد وصفها أصبحت هذه الأظافر جزءا منها.





عرفت السيدة لي ريموند باسم "سيدة الأظافر"، وتعتقد ان أظافرها كانت سببا في معرفتها للكثير من الناس، وظلت عدة سنوات لا تقص اظافرها، وتم قصها عن طريق الخطأ بسبب حادث سيارة تعرضت واول ما أصابها بالصدمة هو فقدانها أظافرها الطويلة.





وقال أحد الشهود أن أظافرها كانت طويلة جدا، وبعد الحادث جمعت اجزاء أظافرها المكسورة ووضعها في كيس بلاستيكي لتذكيرها بمكانتها في موسوعة جينيس.





وقدمت الكثير من التضحيات للحفاظ على طول أظافرها منها عدم قدرتها على تناول الطعام بمفردها أو الاستحمام أو الكتابة أو ممارسة أي نشاط في حياتها.