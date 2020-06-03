وفق خطة تدريجية .. نائب رئيس الغرف السياحية السابق: ندرس عودة السياحة الصينية ..فيديو

نائب رئيس الغرف السياحية السابق، أن مصر تدرس إمكانية وضع خطة للعودة للعمل من شهر 8، بالإضافة إلى تحديد الأسواق السياحية التى سيتم التعامل معها، ولفت إلى أن الطيران سيواجه مشكلة قلة الطلب علية الفترة القادمة لذلك سيحدث خسائر كبيرة به.



وأشار إلى أن السياحة الداخلية فى تلك الظروف أصبحت صعبة، متابعا: الأسر اللى كانت بتسافر مش هتقدر تسافر فى الوقت الحالى، ولذلك يجب وضع خططت وإليات حتى تتعافي السياحة تدريجيا.

قال مصطفى خليل، نائب رئيس الغرف السياحية السابق، إن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول تخص الأسواق السياحية، وليس المقاصد السياحية، لافتا إلى أن هناك بعض الأسواق التي تهدف إلى عودة السياحة الخارجية بها تدريجيا، وذلك ما تقوم به الدول الأوروبية، حيث سيقومون بفتح التجارة الداخلية والبينية بينهم ومن ثم الفتح تدريجي.وأضاف مصطفى خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المقاصد السياحية لها إجراءات أخرى، لافتا إلى أن مصر كمقصد سياحي تهتم بـ وضع خطة كاملة تحتوى على كافة الأفكار والاحتمالات التي يمكن أن تحدث مستقبلا.وأكد على أن مصر تدرس فتح السياحة الخارجية مع الصين، وذلك وفقا لبياناتها الأخيرة الخاصة بانحسار فيروس كورونا في أراضيها.وأوضح