sugar.. شاهد نجلاء بدر تنشر صورة برفقة نيللي كريم

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت في الصورة برفقه الفنانه نيللى كريم.





وكتبت معلقة على الصورة:" sugar.









نالت الصورة اعجاب كثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

القمرات

فاتنات الشاشه المصريه

احلى منكوا مفيش





يذكر ان آخر اعمال نجلاء بدر مسلسل " الفتوة" اخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.





واخر اعمال الفنانة نيللى كريم هو مسلسل ب ١٠٠ وش وتجسد شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.