القرار صدر متأخر.. مصادر: العائدون من الخارج يقضون الليلة في الحجر بـ مرسى علم

كشفت مصادر مطلعه بوزارة الطيران المدنى، أن مطار مرسى علم الدولي، لم يطبق حتى الآن قرار إلغاء الحجر الصحي على العائدين من الخارج، بسبب صدور القرار في وقت متأخر من اليوم بعد وصول رحلات اليوم، إلى المطار، ونقل الركاب إلى مناطق العزل.





وقالت المصادر، إن مطار مرسى علم الدولي، استقبل اليوم، الأربعاء، 3 رحلات دولية لشركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أحدهما قادمة من دولة الكويت والاثنين الآخرين من مدينة جدة السعودية، بإجمالي عدد ركاب نحو 500‪ مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





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وأوضحت المصادر، أن أخر رحلة وصلت المطار كانت في التاسعة مساءا ولم يكن القرار صدر بعد، فتم تحويل كافة الركاب على متن الرحلات الثلاثة، إلى مناطق الحجر التي خصصتها الدولة بفنادق مرسى علم، لقضاء مدة العزل المقررة 7 أيام للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الاصابة بالفيروس.





وأشارت المصادر، إنه تم نقل جميع الركاب القادمين إلى فنادق العزل ولكن من المتوقع أن يخرج جميعهم اليوم أو غدا ، للعودة إلى منازلهم في ظل صدور القرار وخاصة أن جميعهم غير مصابين بالعدوي بعد الفحص عليهم طبيا داخل الحجر الصحي بالمطار.





وقالت المصادر ،إنه من المتوقع خلال الساعات القادمة، أن يتم نقل الركاب على طائرات مصر للطيران للراغبين في العودة إلى القاهرة مرة أخرى من مرسى علم.





وسمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، للركاب العائدين على الرحلات الاستثنائية، بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء العزل الصحي داخل منازلهم وليس في المناطق التي خصصتها الدولة المصرية.





وقالت المصادر، إن تنفيذ القرار جرى اليوم، على الرحلات الاستثنائية القادمة من العاصمة اللبنانية بيروب، بتوصية من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" حول إلغاء الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.





وأوضحت المصادر، أن مطار القاهرة استقبل اليوم نحو 450‪ عالقا وصلوا من بيروت على متن 3 رحلات طيران استثنائية وتم اخضاع العائدين لاجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض او اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، فتم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.





وأشارت المصادر، أنه من يشتبه في إصابته من الركاب القادمين من الخارج بفيروس كرورنا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودته سوف يتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات لتلقي العلاج.





وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.